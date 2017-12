Ex-presidente do Bayern será liberado da prisão antes de cumprir a pena prevista A Justiça alemã anunciou nesta segunda-feira que o ex-presidente do Bayern de Munique Uli Hoeness será liberado da prisão antes de cumprir a pena prevista. Os advogados do dirigente entraram com pedido de antecipação do fim da pena e tiveram sucesso. Por isso, ele será solto no próximo dia 29 de fevereiro.