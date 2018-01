Ex-presidente do Benfica é preso A Justiça de Portugal resolveu jogar pesado com o Benfica e seus dirigentes. O clube acumula pelo menos US$ 9 milhões de impostos atrasados ao Fisco, além de ter vários bens penhorados como garantia de empréstimos e de débitos com credores. A primeira consequência da crise foi a detenção, hoje à tarde, de João Vale e Azevedo. O ex-presidente do clube, responsável pela maioria das irregularidades no período de 98-2000, foi ouvido em juízo e foi indiciado em processo que apura corrupção econômica e financeira. As investigações policiais podem envolver também outros diretores. Há algum tempo, a situação de Vale e Azevedo não é confortável, pelo menos entre seus antigos aliados e conselheiros do Benfica. Os indícios de malversação de verbas e a prestação inexata de contas foram motivos de reuniões extraordinárias do braço administrativo do clube ? a Sociedade Anônima Desportiva ? e também provocaram para hoje Assembléia Geral de sócios e acionistas. O ex-dirigente andou rebatendo a acusações com o argumento de que se tratava de um jogo "sujo e covarde" da atual diretoria, encabeçada pelo presidente Manuel Vilarinho Mas a discussão saiu do âmbito esportivo para virar assunto de polícia. Na quinta-feira, o ministro das Finanças, Joaquim Pina Moura, deu 30 dias de prazo para o Benfica pagar suas dívidas com o Imposto de Renda e ameaçou com sanções, caso a situação não fosse regularizada. O clube deveria pagar nesse período os US$ 9 milhões em taxas não recolhidas. Logo em seguida, Pina Moura decidiu tomar atitudes mais drásticas, quando soube que, na contabilidade do clube, não há registros de entrada do dinheiro apurado com a venda do passe do goleiro Ovchinnikov. O jogador russo foi contratado em 98, no ano seguinte foi emprestado ao Alverca e na sequência repassado ao Porto, que declarou ter pago o equivalente a US$ 1,8 milhão. A transação não aparece no balanço do Benfica apresentado a seus sócios. O ministro conseguiu mandado judicial de busca e apreensão de documentos no escritório de advocacia de Vale e Azevedo, na avenida da Liberdade, em Lisboa. Além disso, obteve autorização para que agentes da Polícia Judiciária detivessem o ex-presidente. Vale e Azevedo foi encontrado no começo da tarde, à saída de um restaurante, e levado à presença da juíza Margarida Gaspar, do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. Ele depôs por mais de uma hora e em seguida teve transferência decretada para a sede da PJ. Até o final da noite, aguardava nova ordem da juíza, para saber se continuava detido ou se seria liberado. O depoimento foi mais um ato da devastadora passagem de Vale e Azevedo pelo Benfica. O conselho constatou, nos últimos balancetes, que o clube praticamente não possui imóveis liberados: ou estão penhorados ou foram vendidos para pagar dívidas. Ao mesmo tempo, há duplicidade de contratos de prestação de serviços, com valores divergentes entre um e outro. Também algumas transferências se transformaram em mistério. Não há, por exemplo, registro de venda dos passes do volante brasileiro Amaral à Fiorentina nem do inglês Gary Charles ao West Ham. Vale e Azevedo havia dito que não iria comparecer à Assembléia Geral de hoje, "para não tumultuar", embora se definisse como "bode expiatório" de uma trama suja. Pelo jeito, não poderá romper a promessa, mesmo que quisesse fazê-lo. Agora, seu futuro depende da Polícia.