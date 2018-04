Ex-presidente do Portsmouth é acusado de sonegação Milan Mandaric, atual presidente do Leicester, foi acusado nesta terça-feira de ter cometido evasão fiscal no período em que dirigia o Portsmouth. O governo britânico explicou, através de nota oficial, que o dirigente é acusado de dois crimes por "ter enganado a receita" entre abril de 2002 e novembro de 2007, adulterando a sua declaração de imposto de renda.