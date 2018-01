Ex-presidente do Vasco critica Eurico O ex-presidente do Vasco, Agathyrno da Silva Gomes, disse agora há pouco, em seu depoimento na CPI do Senado, que está "bastante preocupado com a crise financeira, técnica e moral que o Vasco da Gama está enfrentando por causa da administração irresponsável e inconseqüente de Eurico Miranda". Segundo ele, "se esta CPI conseguir moralizar o futebol brasileiro terá sido a maior contribuição ao esporte".