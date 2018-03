Ex-procurador quer R$ 1 milhão de Ronaldo

O atacante Ronaldo parece mesmo viver um inferno astral. Depois da grave lesão de joelho sofrida em fevereiro e do escândalo recente com travestis na noite carioca, ele, nesta sexta, teve de comparecer à 71.ª Vara do Trabalho do Rio, na condição de réu, num processo movido por seu ex-procurador Aloisio Faria de Freitas. Ronaldo foi cedo ao local, por volta das 8 horas, acompanhado de seus advogados, e deixou a sede do Tribunal Regional do Trabalho pouco menos de uma hora depois sem dar entrevistas. O processo segue em segredo de justiça. Freitas cuidou das finanças de Ronaldo por vários anos, quando os procuradores do atleta ainda eram Reinaldo Pitta e Alexandre Martins. Depois que Pitta e Martins foram presos por crimes contra a ordem financeira, Freitas assumiu o papel deles junto a Ronaldo. Mas o ‘casamento’ não avançou e Freitas acabou dispensado. Agora, quer R$ 1 milhão de indenização. A audiência desta sexta foi a primeira do processo, aberto recentemente. RECUPERAÇÃO Ronaldo continua realizando sessões diárias de fisioterapia para se recuperar da lesão no joelho. Na próxima semana, deve viajar a Paris a fim de ser analisado pelos médicos que o operaram.