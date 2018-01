Ex-rival, Sammer reforça apoio ao técnico da Alemanha Mesmo sem ter o voto de Jürgen Klinsmann para o cargo de diretor de Esportes da Federação Alemã (DFB), Matthias Sammer defendeu o trabalho do treinador à frente da seleção da Alemanha. Em sua coluna no Welt am Sonntag, Sammer afirmou que Klinsmann está certo em manter este caminho, com um estilo de jogo ofensivo e jovens jogadores para tentar o título na Copa. "Não há nenhum outro caminho e acredito que todos aqueles que têm responsabilidades com o futebol alemão devem apoiar este trabalho?, declarou Sammer, que não era o candidato preferido de Klinsmann para este cargo. O técnico da seleção queria o treinador da equipe de hóquei sobre o gelo da Alemanha, Benhard Peters. Para aqueles que criticam o projeto de Klinsmann, Sammer lembra que nada está definido. "Uma Copa do Mundo ou uma Eurocopa não se decide em março. A preparação começa com o fim da Bundesliga e, muitas vezes, seleções alemãs viram verdadeiros times competitivos nesta época (fim de maio)?, completou Sammer, lembrando a seleção de 2002, que saiu da Alemanha desacreditada e conquistou o vice-campeonato mundial.