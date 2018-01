Ex-santista Giovanni deve reforçar o Sport no Brasileiro O meia Giovanni deve ser o grande reforço do Sport para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador de 35 anos, que já passou por Santos, Barcelona e seleção brasileira, pode ser apresentado pelo clube pernambucano nesta terça-feira. O vice-presidente de futebol do Sport, Homero Lacerda, confirma as negociações com Giovanni e ainda promete outros grandes reforços para o Brasileirão, agora que o clube pernambucano voltou à primeira divisão. Giovanni está atualmente sem clube. No Sport, ele voltaria a trabalhar com o técnico Alexandre Gallo, de quem foi companheiro de time na conquista do vice-campeonato brasileiro de 1995, pelo Santos.