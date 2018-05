Ex-são-paulinos Souza e Alex Silva são apresentados como reforços do Brasiliense

Com o ano chegando ao fim e as competições quase definidas, algumas equipes já começam a se preparar para a próxima temporada. É o caso do Brasiliense, que apresentou a equipe que disputará o Campeonato Brasiliense com dois nomes conhecidos do grande público: os ex-são-paulinos Alex Silva e Souza.

Para 2017, a equipe manteve apenas cinco jogadores e trouxe outros 18 nomes. Alex Silva foi bicampeão brasileiro pelo São Paulo, em 2006 e 2007, e também passou por Hamburgo (Alemanha), Flamengo e Cruzeiro.

O zagueiro chegou a disputar a Copa América de 2007 pela seleção, mas, aos 31 anos, vive péssimo momento. Ele não emplacava uma sequência de jogos desde 2011. Nos quatro anos seguintes, não chegou a fazer 15 partidas. Em 2016, reapareceu no Rio Claro, no Paulistão.

Já Souza, de 37 anos, também passou pelo time paulista, pelo qual foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2005. Jogou ainda em clubes como Fluminense, Grêmio e Paris Saint-Germain, da França.

O meia passou por Portuguesa (2013) e Ceará (2014) antes de chegar ao Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, em 2015. Souza chegou a assinar novo contrato para jogar o Campeonato Gaúcho do ano passado, mas foi dispensado depois de se machucar no amistoso de despedida de Rogério Ceni. Desde então, estava parado.