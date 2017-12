Ex-São Paulo, Maicon faz golaço de falta e sela vitória do Galatasaray

Com um golaço marcado em uma cobrança de falta, o zagueiro Maicon, ex-São Paulo, selou a vitória por 3 a 1 do Galatasaray sobre o Goztepe Izmir, neste domingo, em Istambul, pela 17ª rodada do Campeonato Turco.

O defensor acertou o ângulo esquerdo do goleiro da equipe adversária em forte chute, aos 25 minutos da etapa final, em resultado conquistado no jogo que marcou a reestreia do técnico Fatih Terim no comando do tradicional time da Turquia.

Com o triunfo por 3 a 1, o Galatasaray foi aos 35 pontos na vice-liderança do Campeonato Turco, que é liderado hoje pelo Istanbul Basaksehir, que tem 36 e em outro duelo deste domingo derrotou o Kasimpasa por 2 a 1, fora de casa.

Terim, por sua vez, começou neste domingo a sua quarta passagem pelo Galatasaray, sendo que em junho passado foi demitido do comando da seleção turca após se envolver em uma briga dentro de um restaurante, em episódio que afetou a sua reputação na Turquia.

Em seus outros três trabalhos à frente da equipe, ele acumulou um total de seis títulos do Campeonato Turco, dois da Copa da Turquia e um da extinta Copa da Uefa, hoje chamada de Liga Europa, na temporada de 1999/2000 do futebol europeu.