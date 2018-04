Ex-São Paulo, volante Willian Arão reforça Corinthians

Formado nas categorias de base do São Paulo, o volante Willian Arão é o mais novo reforço do Corinthians para a temporada de 2012. O jogador, de apenas 19 anos, já treina no clube do Parque São Jorge ao lado do elenco profissional e chega com a confiança de quem também está acostumado a atuar como lateral-direito.

Arão foi reserva de Casemiro na base do São Paulo e será uma possível opção de Tite para o time do próximo ano, quando o Corinthians corre o risco de ficar sem o volante Paulinho, que vem despertando o interesse de vários clubes pelo bom futebol apresentado neste Campeonato Brasileiro.

Em entrevista à TV Corinthians, o reforço festejou o acordo firmado com o clube e aposta que terá sucesso com a camisa corintiana. "A gente estava conversando, mas assinamos contrato depois que terminaram as inscrições para o Campeonato Brasileiro. Por conta disso, só posso jogar a partir do Campeonato Paulista", explicou Arão, garantindo não ter uma posição predileta ao ser questionado se prefere atuar como volante ou lateral.

"Eu não tenho preferência. Estou aqui para ajudar o Tite. Se for para jogar de lateral-direito eu vou muito bem, e se for como volante eu também vou muito bem", acrescentou Arão, para depois enfatizar: "Pode ter certeza de que darei conta do recado".

O atleta já foi submetido a exames médicos no Corinthians, tendo sido aprovado pelo clube. Em sua chegada à equipe, ele encontrou um elenco que já conta com cinco volantes no elenco profissional: além dos titulares Ralf e Paulinho, tem Bruno Octávio, Moradei e Nenê Bonilha como opções para o setor. Já para a lateral direita, o time atualmente possui o titular Alessandro e o reserva Welder.