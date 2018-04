Ex-São Paulo, Welliton vai reforçar o Celta de Vigo

Welliton começou 2013 no Grêmio, mas não conseguiu render o que dele se esperava. Com salário alto, teve seu empréstimo repassado ao São Paulo, que pagava apenas metade dos rendimentos do atacante - a outra parte era paga pelo clube gaúcho.

A diretoria do São Paulo até tentou manter o jogador para 2014, mas o Spartak Moscou não aceitou os termos do acordo. Já o clube paulista não tinha como arcar sozinho com os salários pagos pelos russos. No Celta, Welliton vai jogar com Rafinha, filho de Mazinho, e com o centroavante Charles, artilheiro da equipe no Espanhol.

MAIS ESPANHA - Também nesta sexta-feira, o Valencia acertou o empréstimo do atacante Sergio Canales, que vinha sendo reserva de Jonas e agora vai defender as cores da Real Sociedad.