Ex-secretário-geral da Conmebol se entrega à polícia argentina, diz mídia

As emissoras de televisão TN e Canal 7 mostraram imagens da detenção do ex-dirigente em Quilmes, subúrbio da capital onde fica a sede de um clube de futebol com o mesmo nome.

Meiszner é um dos diversos dirigentes indiciados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sob acusação de terem recebido propinas de milhões de dólares em negociações para vendas de direitos de transmissão de torneios de futebol na América Latina.

O ex-presidente da CBF José Maria Marin, preso na Suíça em maio como parte do inquérito dos EUA sobre a corrupção no futebol, já foi extraditado para enfrentar julgamento na Justiça norte-americana.

Também foram indiciados pelas autoridades dos EUA por suposto envolvimento no mesmo esquema de corrupção o presidente licenciado da CBF, Marco Polo Del Nero, e o ex-presidente da entidade Ricardo Teixeira. Ambos, no entanto, permanecem em liberdade.

(Reportagem de Richard Lough e Nicolás Misculin)