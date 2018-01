Ex-sede da CBF pode ser leiloada nesta 4ª Dez pessoas procuraram até esta terça-feira o escritório de Acir Costa, no Rio, responsável pelo leilão da antiga sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), interessadas na aquisição do imóvel. A tentativa de venda do prédio de oito andares, com um subsolo, térreo e sobreloja, de área total de 2.280 m², localizado na Rua da Alfândega, nº 70, acontece nesta quarta-feira à tarde. O lance mínimo é de R$ 1,5 milhão. Para o leiloeiro, o principal atrativo da antiga sede da CBF é a sua localização. O prédio fica na esquina da Avenida Rio Branco, centro financeiro do Rio. Além disso, também tem por vizinhas as sedes de estatais como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do Brasil e a Petrobrás. Apesar de não estar sendo utilizado há um ano, o estado do imóvel é bom, de acordo com a auxiliar do leiloeiro, Isabel Aguiar. Explicou que apesar de o prédio ter 37 anos, ?aparenta 26 anos." De acordo com ela, é impossível prever se o negócio será concretizado. Mas, o fato de poder ser adquirido em partes deve facilitar a transação.