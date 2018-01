Ex-Senador não economiza por vaga O estilo Luiz Estevão pode chegar hoje à final da Copa do Brasil. Mandão e bom pagador, o senador cassado que virou cartola aumentou o bicho dos jogadores do Brasiliense para o jogo contra o Atlético-MG, às 21h45, em Taguatinga. O time pode perder por até dois gols de diferença que estará na final da competição. Se marcar um gol, pode perder por até três gols. Na segunda-feira, Luiz Estevão reuniu os jogadores e avisou que o bicho da classificação à final da Copa do Brasil tinha aumentado de R$ 8 mil para R$ 10 mil, que, como manda a tradição do clube, são pagos em dinheiro vivo no dia seguinte ao jogo. Mais: deixou no ar a hipótese de dar um carro para cada jogador caso o Brasiliense chegue à final. Leia mais no Jornal da Tarde