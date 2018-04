Ex-técnico da Holanda, Dick Advocaat assume comando do Sunderland

A diretoria do Sunderland anunciou nesta terça-feira a contratação do experiente técnico holandês Dick Advocaat. O treinador já comandou seleções como Bélgica, Rússia e Coreia do Sul, além da própria Holanda. Ele vai substituir Gus Poyet, demitido pelo clube inglês na segunda.

"Sunderland é um clube grande e estou muito ansioso para encarar este desafio", declarou o técnico de 67 anos, que já pensa em seu primeiro jogo pela equipe, nos sábado. "Temos agora que nos concentrar no jogo de sábado como uma prioridade. Mal posso esperar para estrear", disse Advocaat.

No Sunderland, o treinador holandês terá como maior missão evitar o rebaixamento no Campeonato Inglês. Irregular, o time ocupa atualmente a 17ª colocação, na beira da zona da degola.

Para tanto, a diretoria do Sunderland conta com a experiência de Advocaat. "Dick tem um currículo incrível e vasta experiência no comando de equipes no mais alto nível. Só temos um objetivo agora: subir na tabela", disse o presidente do clube, Ellis Short.

O técnico nunca havia trabalhado no futebol inglês, mas teve uma passagem de quatro anos pelo Rangers. Na Escócia, foi campeão nacional e faturou a Copa da Escócia por duas vezes. Ele também tem títulos nacionais na Holanda e na Rússia - pelo Zenit, foi campeão da Liga Europa, então chamada de Copa da Uefa, na temporada 2007/2008.