Ex-técnico de atletismo é condenado por acusar Ibrahimovic de doping

A Justiça da Suécia condenou um ex-treinador de atletismo a uma multa de 24 mil coroas suecas por acusar o atacante Zlatan Ibrahimovic de se dopar durante o período em que defendeu a Juventus, da Itália, mais de uma década atrás. Pela cotação do dia, a multa é de cerca de R$ 8,4 mil, apenas.

Ulf Karlsson treinou a equipe sueca de atletismo e, em entrevista a um jornal local, disse que estava convencido de que Ibrahimovic consumiu substâncias dopantes na Itália, uma vez que ele ganhou "10 quilos em músculos" em apenas um ano na Juventus. Depois, repetiu esse discurso em um painel no ano passado.

Antes mesmo de ser julgado por um tribunal do distrito de Varmland, nesta segunda-feira, ele se desculpou com Ibrahimovic. Mesmo assim, foi multado. Não terá, entretanto, que pagar os custos advocatícios do craque, que nunca foi flagrado em exame antidoping. De acordo com a imprensa sueca, Ibra vai gastar sete vezes o valor da multa com advogados.