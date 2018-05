Ex-técnico do Manchester United, Ferguson passa por cirurgia de emergência

Técnico de maior sucesso na história do Manchester United, Alex Ferguson foi submetido a uma cirurgia de emergência neste sábado, após sofrer uma hemorragia cerebral. De acordo com o clube inglês, a operação foi bem-sucedida, mas o ex-treinador será mantido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Sir Alex Ferguson passou por cirurgia hoje por causa de uma hemorragia no cérebro. O procedimento foi muito bem-sucedido, mas ele vai precisar passar um período sob cuidado intensivo para poder se recuperar. A sua família precisa de privacidade quanto a este assunto", declarou o clube inglês, em comunicado.

Uma das lendas do futebol inglês por seu trabalho como treinador, Ferguson tem 76 anos e está aposentado desde que deixou o United em 2013, encerrando uma sequência de 26 anos como técnico do tradicional clube da Inglaterra.

Aparentando boa saúde, Ferguson costuma ser figura assídua nos jogos do Manchester United no Old Trafford. Sua última aparição pública aconteceu justamente no estádio, no domingo passado, quando ele entregou uma placa de homenagem ao técnico do Arsenal, Arsène Wenger, que deixará a função ao fim da temporada.

Ferguson fez história no comando do United ao conquistar 38 títulos. Foram 13 troféus somente do Campeonato Inglês. Sob o comando do treinador, o time ainda conquistou dois títulos da Liga dos Campeões da Europa e dois Mundiais de Clube - um deles ainda sem o respaldo da Fifa, em final contra o Palmeiras.