Ex-técnico do Once Caldas é baleado O técnico Luís Fernando Montoya, que comandou o Once Caldas na conquista do título da Libertadores deste ano, levou dois tiros nesta quarta-feira ao reagir a um assalto e foi internado em estado crítico num hospital da cidade colombiana de Caldas, a 280 quilômetros de Bogotá. ?Ele teve uma parada cardio-respiratória, mas conseguimos reanimá-lo e recuperar seus sinais vitais. Sua condição é grave, mas há chance de recuperação?, disse o médico Jorge Rojas, que teme que Montoya não possa mais andar caso se recupere. ?Parece que houve um comprometimento da medula.? Montoya, de 47 anos, foi baleado dentro de sua casa ao tentar defender sua esposa, que havia sido seguida por dois assaltantes desde que saiu de um caixa automático. Os tiros o atingiram no pescoço. O treinador foi considerado o melhor do ano na Colômbia por causa da conquista da Libertadores. O Once Caldas eliminou o Santos nas quartas-de-final, passou pelo São Paulo nas semifinais e bateu o Boca Juniors na final. No início deste mês, a equipe colombiana perdeu nos pênaltis para o Porto na final do Mundial Interclubes, disputada em Yokohama, no Japão. Logo depois do jogo no Japão, Montoya pediu demissão alegando que queria mais tempo para ficar perto de sua família ? mulher e um filho. Na segunda-feira, o clube apresentou Victor Luna como seu substituto.