Ex-técnico inglês é considerado culpado de 43 casos de abusos contra menores

Um ex-treinador da base de clubes ingleses foi considerado culpado por 43 casos de abusos sexuais contra menores de idade. O mais novo veredicto foi definido nesta quinta-feira, em julgamento realizado em Liverpool e que detalhou como Barry Bennell se aproveitava da confiança de seus jovens comandados para cometer os crimes.

O tribunal definiu que Bennell era culpado de mais sete casos de abuso sexual contra menores, que se somam aos 36 já considerados pela Corte da Coroa de Liverpool na última terça-feira. Agora, a sentença do ex-treinador será anunciada na próxima segunda-feira.

"Por décadas, nós nos mantivemos em silêncio, exatamente como nosso abusador pediu", declarou Micky Fallon, uma das vítimas, após o julgamento desta quinta. "Por décadas, nós vivemos com medo. Hoje, as vozes roubadas de uma geração foram ouvidas."

De acordo com os julgamentos realizados em Liverpool, Bennell é culpado de 43 casos de abusos contra 11 menores. Antes, o próprio ex-treinador havia admitido envolvimento em sete casos de assédio contra três jovens.

Os abusos de Bennell aconteceram quando ele trabalhava em clubes do noroeste da Inglaterra, como o Manchester City, entre 1979 e 1990. Por isso, o líder do Campeonato Inglês se manifestou sobre o julgamento nesta quinta-feira.

"O Manchester City oferece sua sincera compaixão a todas as vítimas pelas inimagináveis traumáticas experiências que atravessaram. Ninguém pode retirar seu sofrimento ou o que sofreram outras vítimas de abuso sexual quando criança no meio do futebol. Todas as vítimas deveriam ter completa proteção do tipo de dano que sofreram", comentou.