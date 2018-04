Ex-Vasco e Fluminense, Rodrigo Caetano é novo executivo do Flamengo

O Flamengo confirmou oficialmente nesta segunda-feira o acerto com o executivo Rodrigo Caetano, que será responsável pelo departamento de futebol do clube na próxima temporada. O acordo foi assinado pela manhã na sede do clube, na Gávea, zona sul do Rio. O dirigente concederá entrevista coletiva nesta terça para falar sobre o seu novo desafio.

Cogitado pelo Palmeiras, este será o terceiro clube carioca em que Caetano trabalhará em três temporadas. Ele esteve no Fluminense em 2013 e no Vasco neste ano, clube que deixou na semana passada, após Eurico Miranda ser eleito o novo presidente do time cruzmaltino.

Rodrigo Caetano assumirá o time já pensando em contratações para a próxima temporada. Ele trabalhará em conjunto com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que renovou o contrato com o clube rubro-negro, e com o vice de futebol, Alexandre Wrobel.