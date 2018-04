Ex-vice da Fifa, Jack Warner diz que é inocente e nega acusações de corrupção Ex-vice-presidente da Fifa, Jack Warner negou nesta quarta-feira as mais recentes acusações de corrupção contra ele. Hoje membro do Parlamento de Trinidad e Tobago, ele garantiu não ter cometido qualquer irregularidade, reafirmando repetidas negativas, quando confrontado com acusações de corrupção durante o período em que foi um dos vice-presidente da Fifa e presidiu a Concacaf.