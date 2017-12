Ex-volante Claude Makelele será auxiliar técnico no Campeonato Inglês

Após uma curta passagem como técnico do Bastia, da França, em 2014, o ex-volante Claude Makelele vai voltar ao banco de reservas. Aos 43 anos, o francês foi anunciado nesta quarta-feira como auxiliar técnico do Swansea City, onde vai trabalhar com Paul Clement, contratado na semana passada.

Um dos grandes jogadores franceses de sua geração, Makelele, que nasceu no Congo, fez mais de 70 partidas pela seleção, entre 1995 e 2008. Na carreira nos gramados, passou por Nantes, Olympique de Marselha e Celta de Vigo antes de ser galáctico do Real Madrid, entre 2000 e 2004. Depois, ainda jogou por Chelsea e Paris Saint-Germain.

Depois de se aposentar, em 2011, Makelele assumiu posto de assistente de Leonardo no PSG. Seguiu no clube como auxiliar de Carlo Ancelotti e, na última temporada, foi o fiel escudeiro de Laurent Blanc. Seu contrato com o clube parisiense, porém, chegou ao fim e ele resolveu tentar carreira solo no Bastia, em 2014.

Agora, volta à beira do gramado com um velho conhecido. Paul Clement, como ele, era auxiliar de Ancelotti. Os dois trabalharam juntos no PSG e no Chelsea. O inglês deixou o Bayern de Munique, onde era auxiliar, para virar treinador no Swansea, que é o penúltimo colocado do Campeonato Inglês.