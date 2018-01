Ex-zagueiro Bordon vira técnico e vai comandar Rio Branco na A2 do Paulista Campeão da Copa América de 2004 com a seleção brasileira, o ex-zagueiro Bordon vai se aventurar na carreira de técnico. Aos 39 anos, ele foi anunciado como novo treinador do Rio Branco e vai comandar a equipe de Americana na disputa da concorrida Série A2 do Campeonato Paulista no ano que vem.