Ex-zagueiro brilha no comando do Marília Meio que por acaso, o Marília descobriu um técnico de talento, que engrossa a nova geração de profissionais espalhados pelo Brasil. É Wladimir Araújo, de 35 anos, um ex-zagueiro de técnica apenas razoável mas de muito vigor físico, que desponta no comando do time paulista, virtualmente classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. "Não tem nenhum segredo. Como jogador eu sempre me interessei em observar meus técnicos, a maneira como eles falavam ou transmitiam e agora me sinto à vontade para orientar os jogadores", afirma o novato treinador, na função há apenas 14 jogos, com nove vitórias, cinco derrotas e nenhum empate. A sua estréia aconteceu dia 17 de maio, na derrota de 3 a 1 para o Santa Cruz, em Recife. Mas não desanimou a ponto de chegar depois a cinco vitórias consecutivas, dando a arrancada rumo a classificação. A "invenção" dele como treinador partiu do presidente Luizinho Duarte, o Luizinho Cai Cai, motivado pelo fato de estar dando certo o lançamento da nova safra como Sérgio Soares (Santo André), Vágner Mancini (Paulista) e Gallo (Santos). "Percebi a ascendência que o Wladimir tinha sobre o elenco e sua capacidade. O resto a gente ajeitou", explica o dirigente. A história - Zagueiro revelado pelo futebol goiano, onde passou quase toda sua carreira, passou pelos principais times de Goiânia: o Goiás e o Vila Nova. Neste último clube, conheceu o técnico Wanderley Paiva, que ficou impressionado por seu espírito de liderança e o levou para o Marília, em 2002. Neste mesmo ano liderou o time nas campanhas vitoriosas do título paulista da Série A2 e no acesso para a série B, então sob o comando do técnico Luiz Carlos Ferreira. Wladimir sempre foi titular do time até a chegada de Roberval Davino, no início da Série B ainda neste ano, quando acabou na reserva por ser considerado velho e sem a mesma força. Curiosamente, no último jogo de Davino no comando do MAC, na derrota para o União Barbarense, por 3 a 0, Wladimir estava ainda de chuteiras no banco de reservas, como tem estado até agora, mas como treinador.