Ex-zagueiro Clebão será diretor do América Mineiro

O América Mineiro contratou nesta sexta-feira o ex-zagueiro Cleber para ser o diretor de futebol do clube. Clebão, que fez história defendendo a equipe do Palmeiras, terá a missão de ajudar na reformulação do departamento de futebol. O América-MG disputará em 2008 o Campeonato Mineiro Módulo II (equivalente à Segunda Divisão). Os treinos do América-MG para 2008 começam a partir do dia 5 de janeiro, quando o clube inicia a pré-temporada em Itapagipe. O acordo para treinar na cidade foi comemorado pela prefeita Berenice. "A parceria com um clube de tradição como o América trará benefícios para a gente, principalmente com as crianças carentes."