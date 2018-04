Ex-zagueiro do Inter reclama da imprensa espanhola

O zagueiro brasileiro Fabiano Eller, do Atlético de Madrid, desabafou, nesta quarta-feira, que parte da imprensa espanhola está sendo injusta com ele, alegando que não é possível dizer que um jogador está mal se não entra em campo. "Eu sempre estou bem. Agora me sinto um pouco incomodado, porque às vezes estou lendo os jornais e sempre há alguma pergunta sobre mim. Ontem [terça-feira] estava lendo uma entrevista com o técnico Javier Aguirre e não perguntaram sobre nenhum jogador, só de mim. Inclusive, se 'Fabiano é tão ruim como se fala", explicou. "Joguei 12 partidas na temporada passada. Todos me conhecem, sabem da minha qualidade e o quanto posso render. Agora não estou atuando, mas todos os dias estão falando mal de mim. Isso me deixa triste, mas estou tranqüilo", completou. Sua situação nesta temporada contrasta com a anterior, em que teve muitas oportunidades. "É opinião do treinador, porque estava jogando quando acabou a temporada passada e, quando voltamos, tivemos poucos dias para treinar antes da Copa Intertoto. Após ficar cerca de 15 dias parado, dificilmente um jogador fica muito bem fisicamente", disse. O zagueiro, revelado no Vasco e campeão do Mundial de Clubes pelo Internacional, lembrou que sempre era titular nas equipes brasileiras que defendeu, mas disse que não deve pedir explicações ao técnico Aguirre por ser reserva.