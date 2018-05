Exame aponta edema na coxa direita do zagueiro Neto, do Santos

SANTOS - Depois de deixar o gramado da Vila Belmiro contundido no empate do Santos por 1 a 1 diante do Sport, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro Neto passou por exames médicos. Nesta terça-feira, os resultados mostraram que o jogador está com um edema na coxa direita, como informou o clube paulista em comunicado.

O Santos não revelou o tempo previsto de afastamento do jogador, mas a tendência é que Neto fique fora pelo menos da partida de sábado, diante do Coritiba, no Couto Pereira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro ainda pode ser desfalque para outros jogos da equipe.

Neto se tornou mais um problema para a já desfalcada defesa santista. O setor não conta com Edu Dracena e Gustavo Henrique, que seriam titulares mas lesionaram o joelho gravemente e só voltarão no segundo semestre. Vinícius Simon, que poderia ser opção, rompeu o tendão da coxa direita. Assim, Jubal fará dupla com David Braz.

Enquanto Neto iniciava o trabalho de fisioterapia, o Santos se reapresentou nesta terça-feira. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo e correram em volta do gramado. Arouca e Cicinho ficaram de fora porque foram poupados por conta do desgaste.