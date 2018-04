Exame aponta lesão e Léo desfalca Cruzeiro por 10 dias O técnico Vágner Mancini terá muitos problemas para armar a defesa do Cruzeiro diante do Atlético-PR, neste domingo, na Arena do Jacaré, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Naldo e Victorino, suspensos, nesta sexta-feira foi confirmado o desfalque do zagueiro Léo, contundido.