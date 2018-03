Exame aponta lesão e Reinaldo deve perder clássico do São Paulo com o Palmeiras

O lateral esquerdo Reinaldo deve desfalcar o São Paulo no clássico com o Palmeiras, na próxima quinta, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Os times se enfrentam às 20h30 no Allianz Parque.

+ Herói do São Paulo, Rodrigo Caio já projeta clássico com o Palmeiras

Autor do primeiro gol tricolor na vitória por 2 a 1 sobre o Linense no último domingo, ele passou por exames nesta segunda que detectaram um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda. O jogador já iniciou a recuperação com fisioterapeutas do clube.

O clube não estabelece uma data para retorno do lateral, apesar de considerar como "pequeno" o grau da lesão. Depois do clássico, o time pela frente o Red Bull Brasil, no domingo, em casa.

Sem Reinaldo, a principal opção do técnico Dorival Junior é Edimar, que o substituiu no intervalo do jogo em Lins. Júnior Tavares também é opção.

Reinaldo esteve em campo em nove partidas na temporada até aqui, e se firmou como titular da lateral-esquerda tricolor. Ele retornou para o clube em 2018, depois de duas temporadas emprestado para a Ponte Preta (em 2016) e Chapecoense (2017).