Exame aponta lesão e Rossi desfalca o Inter por quatro semanas

Durou pouco a sequência de Rossi como titular no ataque do Internacional. Apenas em sua segunda partida entre os 11 com a camisa colorada, o jogador se lesionou na vitória de domingo sobre o Bahia, domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro. Agora, ficará afastado da equipe por cerca de um mês

Rossi deixou o gramado do Beira-Rio logo aos 10 minutos do primeiro tempo no domingo, após sentir dores na coxa esquerda. Ele foi submetido a exames nesta segunda-feira, que confirmaram a gravidade do problema e definiram a previsão de afastamento: quatro semanas.

Menos pior para o Inter que Nico López saiu do banco no domingo, substituiu Rossi e marcou os dois gols que definiram o triunfo por 2 a 0. O uruguaio falou nesta segunda-feira sobre a atuação, celebrou sua evolução com a camisa colorada e admitiu que demorou para se adaptar ao futebol brasileiro.

"Espero continuar com a mesma maneira, fazendo gols e dando alegrias para o torcedor do Inter. Vivo do gol. Quando faço estou feliz. Quando não faço, estou triste. Todo jogador quer jogar. Comigo, quero fazer gols, sou atacante. O futebol mudou. Tem que correr, marcar. Eu não estava acostumado. Meus companheiros, o treinador estão me ajudando. Acho que estou melhorando", considerou.

Nico López deverá ser novamente titular no compromisso do Inter neste meio de semana. Depois de vencer o Vitória por 2 a 1 na partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil, o time gaúcho decide a vaga quinta-feira, em Salvador, tendo a vantagem do empate.