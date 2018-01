Exame confirma doping de Davids O Comitê Olímpico Italiano confirmou a presença da substância anabolizante nandrolona no teste anti-doping do jogador holandês Edgar Davids, da Juventus. O clube italiano já foi notificado do resultado do exame, que foi realizado logo após a partida contra a Udinese, em 4 de março. Agora o jogador será submetido a um novo exame, que servirá como contra-prova, e esse resultado será considerado definitivo. O caso de Davids foi o oitavo desta temporada no campeonato italiano. O jogador negou o uso de esteróides e deve conceder uma coletiva de imprensa amanhã para falar sobre o assunto. Se a contra-prova confirmar o resultado positivo de doping, Davids poderá ser afastado do futebol por até 2 anos, de ligas locais e competições internacionais. No sábado, a contra-prova do exame do jogador português Fernando Couto, da Lazio, havia confirmado o uso da mesma substância, e agora o atleta será julgado pela Comissão Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol.