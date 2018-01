Exame confirma lesão muscular e Geuvânio desfalca Santos

Exames realizados na tarde desta sexta-feira apontaram que o atacante Geuvânio, do Santos, está com uma lesão no músculo reto anterior da coxa direita. O jogador, assim, está fora da partida contra o Sport, neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não há previsão de quanto tempo levará a recuperação.

Geuvânio sentiu dores na coxa direita logo após marcar o segundo gol do Santos na vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense, na última quinta-feira, pelo Brasileirão. Tanto que precisou ser auxiliado por um dos assessores de imprensa do clube para conseguir descer ao vestiário da Vila Belmiro.

A boa notícia para o torcedor santista é que Gabriel está recuperado de um edema na coxa direita que o deixou de fora das últimas duas partidas. Neste domingo, o jogador formará o trio de ataque ao lado de Ricardo Oliveira e Neto Berola.

Assim, o técnico Dorival Júnior deve escalar o Santos neste domingo com: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Marquinhos Gabriel; Gabriel, Ricardo Oliveira e Neto Berola.