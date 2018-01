Exame constata lesão e Deyverson desfalca Palmeiras por até dois meses

O Palmeiras já tem a sua primeira baixa na temporada. O atacante Deyverson se machucou no treino desta sexta-feira e o clube confirmou neste sábado que o jogador ficará afastado dos gramados por até dois meses.

O jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito durante a atividade de sexta. Neste sábado, os exames constataram uma fissura num dos ossos do pé direito. De acordo com o departamento médico do clube, a previsão de retorno é de seis a oito semanas.

Assim, Deyverson está fora da partida contra o Botafogo, neste domingo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O atacante não participou da estreia do Palmeiras na temporada, na vitória sobre o Santo André, na quinta-feira.

Aqueles que foram titulares neste duelo fizeram somente trabalho de recuperação física neste sábado. Os reservas foram a campo para trabalho técnico sob o comando do treinador Roger Machado.

A atividade teve o reforço do atacante Keno, que havia ficado de fora do treino de sexta por conta de uma amidalite. Neste sábado, o autor de um dos gols do Palmeiras na estreia no Paulistão treinou normalmente.