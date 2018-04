Exame em Fortaleza não aponta fratura no pé de Rodrigo Caio

A torcida do São Paulo teve uma boa notícia na noite de ontem, após o empate sem gols com o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. O zagueiro Rodrigo Caio não sofreu fratura no pé esquerdo ao final da partida.

"Em Fortaleza, Rodrigo Caio foi submetido a um exame de raio X que não detectou fratura. Por conta do quadro de dor, ele realizará em São Paulo um exame complementar de ressonância magnética", informou o São Paulo por intermédio de um comunicado após o jogo.

Rodrigo Caio deixou o gramado chorando muito, após permanecer em campo alguns minutos, pois o técnico Diego Aguirre já havia feito as três alterações na equipe.

O jogador é candidato a fazer parte da lista do técnico Tite, que será divulgada dia 14 de maio, na qual vai relacionar o nome dos jogadores que vão disputar a Copa da Rússia.