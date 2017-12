Exame em Wayne Rooney é antecipado na Inglaterra O Manchester United anunciou nesta segunda-feira, após acordo com a seleção inglesa, que a tomografia computadorizada no pé direito do atacante Wayne Rooney foi antecipado em uma semana - ela será realizada no próximo dia 7 de junho. "Após essa análise teremos uma boa visão sobre o futuro do jogador. Mas ao que tudo indica o resultado será positivo. Eu estou otimista", explicou o técnico da Inglaterra, o sueco Sven-Goran Eriksson. Rooney sofreu uma lesão no pé direito durante a partida entre Manchester United e Chelsea (3 a 0), disputada em abril. Na última semana, Eriksson confirmou que levaria o atacante para a Copa, mesmo que ele só pudesse jogar na segunda fase da competição. Entretanto, com a antecipação da tomografia, a seleção inglesa terá a possibilidade de substituí-lo por um outro jogador, já que a troca estaria dentro da data limite imposta pela Fifa, que é um dia antes da estréia. A seleção inglesa realiza dois amistosos antes da Copa. O primeiro será nesta terça-feira, contra a Hungria. O outro acontecerá no dia 3 de junho e será contra a Jamaica. A estréia da Inglaterra na Copa será no dia 10 de junho, contra o Paraguai.