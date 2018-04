Exame não aponta fratura e Nazário ficará um jogo fora do Guarani

O torcedor do Guarani recebeu uma boa notícia nesta terça-feira. Depois do grande susto com a imagem do rosto de Bruno Nazário cortado depois de levar um chute do zagueiro Klaus, do Internacional, no último sábado, o resultado da tomografia saiu e não apontou fratura. Segundo o clube, o meia estará à disposição para atuar diante do Santa Cruz, pela 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, está vetado para esta sexta-feira, quando o time visita o Brasil-RS, em Pelotas (RS).

Com 22 anos, Bruno Nazário é titular do Guarani desde que foi contratado no começo da temporada. São 33 jogos e cinco gols com a camisa bugrina. O meia apareceu no estádio Brinco de Ouro para fazer um curativo. Segundo a assessoria, ele precisa de uma semana para que a cicatrização seja efetuada por completo.

Sem o jogador, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, tem três problemas para enfrentar o Brasil-RS. Além dele, o zagueiro Genílson e o volante Evandro também não viajam para Pelotas, afinal estão suspensos. Ewerton Páscoa está confirmado na defesa.

Já o meio de campo segue com incógnitas. Luiz Fernando deve entrar no lugar de Bruno Nazário, enquanto que Denner é o favorito para a vaga de Evandro, mas a comissão técnica vai aguardar o último treinamento coletivo, nesta quinta-feira, já em território gaúcho, para sanar as dúvidas.

Com 28 pontos, o Guarani fechou o primeiro turno em sexto lugar, com dois pontos a menos do que planejado pela comissão técnica.