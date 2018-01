Exame no tornozelo de Aimar alivia a seleção argentina Boa notícia para o técnico argentino José Pekerman: um exame feito nesta quarta-feira em Valencia, na Espanha, constatou que não é séria a lesão que o meia Pablo Aimar sofreu no tornozelo esquerdo no finalzinho da partida de terça contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol. Havia o receio de que houvesse algum problema nos ligamentos, mas trata-se apenas de uma torção simples. O departamento médico do clube espanhol não informou quanto tempo ele precisará para se recuperar, mas é provável que possa voltar aos treinos na semana que vem.