Exame tranqüiliza Ronaldo O atacante Ronaldo não sofreu nenhuma lesão muscular grave na perna esquerda, revelaram nesta segunda-feira os exames realizados pelo médico Franco Combi, da Internazionale de Milão. Segundo Combi, o jogador fez hoje uma ressonância magnética e uma ecografia que constataram apenas uma leve contratura no bíceps femural da coxa. No domingo, Ronaldo jogou apenas 13 minutos na vitória da Inter por 2 a 0 contra o Lecce pelo Campeonato Italiano e deixou o campo com dores na perna esquerda. Apesar da lesão não ser grave, os médicos ainda não sabem quando o jogador retorna aos treinos da equipe.