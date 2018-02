Exames cardiológicos feitos e Washington é do Fluminense

O atacante Washington foi aprovado com louvor nos exames cardiológicos realizados durante os dois últimos dias no Hospital Cardiológico Costantini, em Curitiba, e está confirmado como novo reforço do Fluminense para as disputas da Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. "O Brasil merece ter o Washington novamente", disse o presidente do Fluminense, Roberto Horcades. O jogador estava no Japão, defendendo o Urawa Reds, com o qual conquistou o terceiro lugar no recente Mundial de Clubes da Fifa. A diretoria e o patrocinador do clube, a Unimed-RJ, fizeram questão de ouvir os médicos antes de fazer o jogador vestir a camisa tricolor. "Com o histórico de saúde dele nada melhor que a segurança dada pelo doutor Costantini", acentuou o presidente da Unimed, Celso Barros. "O Washington é um paciente muito disciplinado e que cuida bem de sua saúde, mantendo os exercícios físicos, o cuidado na alimentação e a realização de exames periódicos", elogiou o cardiologista Costantino Roberto Costantini, que atende o jogador desde 2003, quando ele defendeu o Atlético Paranaense. Washington pretende dedicar-se integralmente ao Fluminense, mas não esconde que a seleção brasileira está nos planos. "Seleção é momento e, vestindo a camisa de um grande clube como o Fluminense, quem sabe essa chance não vem", ponderou. E já tratou de elogiar os novos companheiros, inclusive o atacante Dodô, que seria apresentado na noite de ontem. "É jogador de qualidades indiscutíveis, serão dois artilheiros no ataque", disse. Costantini ressaltou que Washington sentirá, se o Fluminense precisar jogar em lugares altos, os mesmo problemas de outros jogadores. "Se tivesse problema de oxigenação, não poderia jogar também aqui no nível do mar", registrou. Também cardiologista, o presidente do Fluminense já tem planos para possíveis jogos nas alturas: chegar com antecedência. Em 2002, quando Washington jogava pelo Fenerbahce, da Turquia, foi constatada uma obstrução grave na artéria anterior esquerda do coração. Depois de uma angioplastia na Europa, ele chegou ao Brasil, contratado pelo Atlético. Exames apontaram nova obstrução, mas a colocação de dois stents (malha de aço insuflada no interior da artéria) com medicamentos permitiu que continuasse a desenvolver o esporte normalmente. O acompanhamento sobre as condições dos stents e do atleta é feito periodicamente.