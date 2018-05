Exames confirmam contusões musculares de Ronaldo e Edu

Os exames realizados por Ronaldo e Edu confirmaram que os dois jogadores, que foram substituídos durante a derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Flamengo, sofreram lesões musculares. Assim, a equipe vai enfrentar o Atlético Mineiro, sábado, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, com uma formação desfigurada.

O médico Paulo Faria explicou que Ronaldo sofreu uma lesão de 20% (Grau 2) no músculo bíceps femural da coxa direita. Ele já recebeu uma aplicação de fator de crescimento (plasma rico em plaquetas) no local para acelerar o processo de cicatrização, mas ainda não há previsão do tempo necessário para recuperação.

Já Edu apontou a tem uma lesão de Grau 1 no músculo adutor longo da coxa esquerda. O volante dará início ao tratamento nesta terça-feira, mas não terá condições de atuar no próximo final de semana.

O Corinthians deve ter ao menos seis desfalques contra o Atlético-MG, já que o goleiro Felipe, os zagueiros Paulo André e Chicão, e o volante Moradei estão suspensos por cartões recebidos na partida contra o Flamengo. Escudero, contundido, ainda é dúvida para o duelo de sábado.