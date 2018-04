Exames confirmam doping de Glauber A contraprova do meia brasileiro Glauber, do Boavista, confirmou a presença de nandrolona na urina do jogador, detectada no primeiro exame realizado em outubro do ano passado, após a partida entre Boavista e Santa Clara, segundo informações do jornal português ?Récord?. Os exames detectaram um nível de nandrolona superior ao permitido, mas não ultrapassaram 9 nanogramas por mililitro de sangue, o que lhe renderá apenas 3 meses de suspensão. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que já tem em mãos os resultados dos exames, deve abrir um processo disciplinar contra Glauber.