Exames confirmam lesão muscular em atacante Borges

BELO HORIZONTE - Depois de estrear no Brasileirão goleando o Goiás por 5 a 0, o Cruzeiro não saiu de um empate em 2 a 2 com o Atlético-PR, fora de casa, na tarde de quarta-feira. Além do resultado aquém do esperado, o clube mineiro lamentou a lesão de Borges. O atacante passou por exames de imagem nesta quinta-feira, que mostraram uma contusão na parte posterior da coxa esquerda.

O jogador foi a única vítima do primeiro jogo do Brasileirão no péssimo gramado do estádio Vila Olímpica, em Curitiba, onde o time rubro-negro manda seus jogos neste início do campeonato. Borges até comemorou nenhuma outra lesão grave ter acontecido na partida válida pela segunda rodada do Brasileiro.

"O campo de futebol era impraticável. Era melhor ter colocado cavalos, vacas, com todo o respeito. Não tinha como jogar. Foi o pior gramado em que eu já joguei em toda a minha carreira. Pelo menos ninguém teve uma contusão mais séria, como um ligamento cruzado. Temos que agradecer a Deus por não ter acontecido algo pior com os companheiros, tanto do Cruzeiro quanto do Atlético-PR."

A extensão da contusão de Borges só será avaliada na próxima segunda-feira, quando o médico do Cruzeiro, Sérgio Freire, que está em Curitiba juntamente com o restante da delegação celeste, retornar à capital mineira. O clube se prepara ali para o confronto diante do Botafogo, sábado, em Volta Redonda-RJ.

Nesta quinta, os jogadores que foram titulares no empate com o Atlético-PR fizeram trabalhos regenerativos no hotel em que a delegação está hospedada. Os demais jogadores, além do atacante argentino Martinuccio e do lateral-esquerdo Everton, que estavam em Belo Horizonte e se juntaram ao restante da delegação na capital paranaense, participaram das atividades no centro de treinamentos do Atlético-PR.