Exames descartam fratura em Anderson Pico e tranquilizam Flamengo Após exames realizados nesta quinta-feira, os médicos do Flamengo constataram que o lateral-esquerdo Anderson Pico não sofreu fratura, como era temido, mas apenas um trauma no pé esquerdo. Ele vai seguir realizando tratamento no CT do Ninho do Urubu. É possível que não tenha condições de enfrentar o Tigres, no sábado, no Estádio Los Larios, pelo Campeonato Carioca. Se ele for confirmado como desfalque, Thalyson deve ser o substituto.