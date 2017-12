Exames descartam lesão, mas Messi pode desfalcar o Barcelona

O torcedor do Barcelona pode respirar aliviado. Depois de deixar o gramado do Camp Nou sentindo um problema na perna direita no último domingo, Lionel Messi foi submetido a exames nesta segunda-feira, e eles descartaram qualquer lesão. O argentino apenas sentiu um incômodo muscular no local.

O Barcelona confirmou o resultado dos exames e informou que Messi sentiu apenas "pequenos incômodos" na coxa direita. Apesar disso, o próprio clube admitiu que a participação do craque nas próximas partidas dependerá da evolução do problema. Por isso, mesmo que ele tenha condições, a tendência é que o argentino fique de fora do duelo diante do Athletic Bilbao, quarta-feira, pela Copa do Rei.

No domingo, o Barcelona goleou o mesmo Athletic Bilbao, mas pelo Campeonato Espanhol, por 6 a 0. Antes da partida, Messi foi homenageado novamente como melhor jogador do mundo, depois de ter vencido sua quinta Bola de Ouro da Fifa. Na segunda etapa do confronto, no entanto, ele sentiu o problema muscular e precisou ser substituído por Arda Turán.

Caso o desfalque de Messi seja confirmado, ele se juntará a Jordi Alba. O lateral também deixou o gramado do Camp Nou no domingo reclamando de dores, mas foi diagnosticado com um problema no bíceps da coxa direita e ficará afastado por cerca de dez dias.