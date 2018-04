Exames médicos afastam Daniel do Palmeiras

O meia Daniel, do Botafogo, não deve mais acertar com o Palmeiras. O jogador de 20 anos foi reprovado nos exames médicos e o clube alviverde não parece disposto a esperá-lo se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, sofrida em setembro. A previsão é que ele só volte aos gramados em março.

O jogador conseguiu se desligar do time carioca alegando falta de pagamento de salários e depósitos do FGTS. O clube carioca ainda tenta acertar a situação com o jogador e a desistência do Palmeiras deve facilitar um novo acordo entre as partes.

O que fez os palmeirenses desistirem do jogador é o fato do clube ter que ficar responsável pelo pagamento de salários do atleta até março, data que deve estar recuperado da lesão. Além disso, existe o temor que demore ainda mais para ele ter condições de jogo.

O meia foi um pedido do técnico Oswaldo de Oliveira, que o revelou no clube carioca ano passado. Neste ano, ele fez 28 jogos e marcou cinco gols.

Até o momento, o Palmeiras acertou a contratação de seis jogadores. O zagueiro Vitor Hugo (que ainda não foi anunciado pelo clube), o lateral-direito Lucas, os volantes Amaral e Andrei Girotto, o meia Zé Roberto e o atacante Leandro.