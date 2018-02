Exames médicos deixam Vágner irritado Não foi somente o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, que se aborreceu com o pedido extra de exames médicos feitos pelos dirigentes do CSKA, da Rússia, no início da semana. O caso também anda mexendo com os nervos do atacante Vágner Love. O jogador se submeteu a exames entre a noite de segunda-feira e a manhã desta terça mas, desgastado com a situação que não se resolve, decidiu não realizar os testes da tarde e optou por participar dos treinos comandados pelo técnico Estevam Soares. Até o início da noite, relutava em voltar ao hospital para outra bateria de exames. Depois de ficar contrariado com os novos pedidos médicos feitos pelo clube russo no início da semana ? fato que o levou até a pensar em encerrar as negociações ? Mustafá Contursi suavizou seu discurso nesta terça-feira. ?Acho que o que está acontecendo é algo absolutamente normal quando há uma transação internacional entre dois clubes que nunca mantiveram relações antes?, disse o dirigente palmeirense, em entrevista à Rádio Globo. Segundo Mustafá, levando em consideração o tempo que levará para os novos exames ficarem prontos, a negociação deve ser concluída no fim do mês. Talvez o presidente tenha se conformado ao saber do caso do atacante Daniel Carvalho, que está no CSKA há quatro meses. Segundo o pai do jogador, Albio Carvalho, o atleta ficou um dia inteiro no Hospital do Bayern de Munique se submetendo aos mais diversos e minuciosos exames antes da assinatura do contrato com o clube ? que tem como atividade habitual contratar atletas em ascensão e lucrar na revenda para grandes clubes europeus. Na Rádio Record, os empresários portugueses que representam o CSKA garantiram que estarão nesta quarta na capital para negociar. Mas entre os dirigentes palmeirenses começam a existir dúvidas sobre o fato de o clube russo estar realmente disposto a pagar a quantia combinada na proposta inicial ? cerca de US$ 9 milhões (US$ 5 milhões dos quais para o Palmeiras), fora os 5% extras calculados a partir do valor total do negócio, que devem ser revertidos aos clubes formadores do jogador menor de 21 anos, conforme previsto nas normas de transferência da Fifa. Dada a situação, a cada dia aumentam as chances de Vágner atuar contra o São Caetano, domingo. O próprio Mustafá Contursi admitiu que se o negócio não for fechado esta semana, o atacante voltará a atuar pela equipe. Cirurgia ? O atacante Muñoz foi internado na noite desta terça-feira no Hospital São Luís com dores abdominais. Após ressonância magnética, os médicos detectaram uma inflamação no intestino delgado que pode ser o prenúncio de uma crise de apendicite. O atacante colombiano será submetido a novos exames nesta quarta e se os mesmos não detectarem a melhora no quadro médico, ele será operado, aumentando o número de desfalques do time palmeirense.