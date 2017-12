Exames tranqüilizam Ronaldo Os exames realizados na manhã desta quinta-feira pelo atacante Ronaldo, da Inter de Milão ? ressonância magnética e ecografia ? , em uma clínica do Rio, revelaram que sua contusão na coxa esquerda não é grave. A previsão dos médicos é a de que em 15 dias o jogador esteja recuperado e apto para voltar a disputar partidas. Como os resultados foram favoráveis, Ronaldo inicia nesta quinta-feira sua recuperação com o fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé. O craque, que está no Rio para as festas de fim de ano, fará exercícios leves. Na sexta-feira está prevista uma corrida, possivelmente, na praia. A hipótese de o jogador atuar na partida contra a Lazio, pelo Campeonato Italiano, dia 6 de janeiro, está praticamente descartada. A nova contusão do craque Ronaldo aconteceu no domingo, quando sentiu dores na musculatura da coxa esquerda, no confronto contra o Piacenza, pelo Campeonato Italiano, aos 22 minutos do segundo tempo.