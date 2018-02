Exames vão atrasar a saída de Vágner Um fax do CSKA exigindo do Palmeiras mais de 60 tipos de exames médicos no atacante Vágner Love pode atrasar a saída do jogador. A informação foi confirmada pelo presidente Mustafá Contursi à Agência Estado, nesta segunda-feira à noite, por telefone. O dirigente estava duplamente irritado. Além dos tais exames, ele condenou a entrevista do empresário português Dionísio Castro à Rádio Jovem Pan, confirmando que o dinheiro está à disposição do Palmeiras. ?Isso é conversa mole. O dinheiro pode até estar à disposição, mas os exames médicos que eles estão exigindo ainda vão demorar pelo menos uns dois meses para ficarem prontos?, reagiu o presidente. ?Tem exame que nem os nossos médicos sabem para que são.? O fax exigindo os novos exames médicos chegou ao Parque Antártica na sexta-feira à noite, após o expediente. No entanto, só nesta segunda chegou às mãos de Mustafá Contursi, que se reuniu com os médicos do clube e deu sinal verde para realizá-los. Vágner também já sabe que terá de fazer uma verdadeira via-sacra por laboratórios e hospitais da capital. No entanto, ele foi desautorizado a perder qualquer treinamento por causa desses exames. ?Os exames serão feitos. Mas, enquanto isso, o Vágner é jogador do Palmeiras e continuará jogando normalmente?, assegurou o presidente. Por tudo o que tem de estranho nessa negociação, Vágner continua sem falar sobre sua transferência. Ao final do jogo contra o Vasco, domingo, no Parque Antártica, ele não escondia a irritação com o assunto. ?Quem tem de responder isso (a transferência para o CSKA) é o presidente.? Antes da saída do estádio, no banco do carona de um Citroën cinza, o jogador confidenciou a alguns amigos: ?Só saio do Palmeiras quando o dinheiro estiver na conta.? Porém, não esclareceu se era a conta dele ou a do Palmeiras. Já o discurso do empresário português, nesta segunda, era o mais otimista possível. Dionísio Castro chegou a dizer que o dinheiro para contratar Vágner Love estava à disposição do Palmeiras. ?Dinheiro não é problema. Além disso, estou lidando com pessoas sérias (os presidentes do Palmeiras e do CSKA). Sei até que o Mustafá não vai pedir mais dinheiro pelo Vágner só porque ele foi convocado para a seleção brasileira. Ele é um homem de palavra.? Fora do ar, Dionísio chegou a dizer que o contrato pode ser assinado onde e quando Mustafá quiser. ?Basta um telefonema, dizendo se ele (Mustafá) quer assinar aí no Brasil, aqui na Europa ou simultaneamente.? Na entrevista que foi ao ar, Castro ainda esclareceu que o CSKA não está contratando o jogador para repassá-lo a um clube inglês. ?Ele nem pode jogar na Inglaterra porque nos últimos dois anos não fez 75% dos jogos da seleção brasileira, como exige a legislação inglesa.? Castro disse ainda que o jogador deverá se apresentar na Alemanha, onde o CSKA está fazendo a sua pré-temporada. E que só depois retornaria ao Brasil para se integrar à seleção brasileira que disputará a Copa América. Deu até detalhes de como será a vida de Vágner em Moscou. ?Ele (Vágner) não terá qualquer tipo de problema para se adaptar. Vai viver em um apartamento luxuoso e terá um alto nível de vida, melhor até do que se estivesse no Brasil ou em Lisboa.? Com o novo rumo das negociações, Vágner jogará pelo menos mais dois jogos pelo Palmeiras. O próximo é no domingo, contra o São Caetano, no Parque Antártica, se a CBF homologar o acordo entre os clubes para inversão de mando, já que o gramado do Estádio Anacleto Campanella será reformado. A outra boa notícia para o Palmeiras é Magrão. Os exames afastaram a suspeita de fratura na mão direita.