Excesso de cartões preocupa São Paulo O excesso de cartões amarelos pode prejudicar o São Paulo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Um problema do time que vem se repetindo nos últimos anos. Apesar de a quantidade de advertências cair sensivelmente após a chegada do técnico Emerson Leão, o elenco continua entre os mais indisciplinados da competição, com 116 cartões amarelos e 13 vermelhos. Os líderes da indisciplina são Ponte Preta e Grêmio. A equipe de Campinas recebeu 121 amarelos e a gaúcha, na zona do rebaixamento, teve atletas expulsos 16 vezes. Agora, restando seis rodadas para o encerramento do campeonato, cinco titulares do São Paulo sofrem com o fantasma dos cartões: Rogério Ceni, Fabão, Alê, Danilo e Grafite. Além deles, outros três reservas estão na mesma situação: Diego Tardelli, que está cada vez mais próximo de se tornar titular, César Sampaio e Gabriel. "Antes do jogo contra o Botafogo, o Leão comentou com a gente que nove jogadores estavam pendurados e, por isso, teríamos de ter o maior cuidado possível. Isso pode influenciar diretamente na perda do título", revelou Grafite. Leão já começou a sentir o efeito desse problema. Contra o Botafogo, não pôde escalar o zagueiro Rodrigo e o volante Renan - Edcarlos e César Sampaio foram os substitutos. Domingo, contra o Vasco, não poderá contar com Lugano - Edcarlos será mantido na zaga -, que até já foi liberado para defender a seleção uruguaia nas Eliminatórias. "Temos de tentar evitar os cartões para não prejudicar o São Paulo. O Leão fez até um pedido especial para mim porque acha que costumo chegar mais pesado na marcação", disse Grafite. O atacante é um dos líderes das estatísticas negativas do elenco são-paulino. Até agora, Grafite já recebeu 14 amarelos - só fica atrás de Lugano, com 15 - e foi expulso por duas vezes. Mesmo número de Fabão e Diego Tardelli. Mas não são apenas os cartões que preocupam o São Paulo. A escassez de pênaltis é outra estatística que chama a atenção. Em 40 rodadas, apenas cinco pênaltis foram marcados a favor do time do Morumbi. E destes, somente dois foram convertidos. Washington, por exemplo, dos 28 gols que anotou, doze foram de pênalti - sem contar os outros cinco desperdiçados. "É difícil apitarem pênalti para o São Paulo. O Leão até pede para buscarmos uma jogada individual dentro da área na tentativa de sofrer a falta", contou Grafite. O último gol de pênalti do time foi marcado ainda por Luís Fabiano, dia 5 de agosto, contra o Vitória. Antes dele, apenas Rogério Ceni havia convertido uma cobrança, no jogo com o Figueirense, 17 de julho.