Excesso de erros assusta corintianos Dois jogos na Libertadores da América, seis pontos conquistados, líder do Grupo 8. No Campeonato Paulista, precisa só de um empate na partida de domingo, contra o União São João, às 16h, no Pacaembu, para chegar à fase decisiva do torneio. Tudo poderia estar perfeito para o Corinthians, não fosse o fraco futebol apresentado na vitória por 2 a 1 sobre o Fênix, quarta-feira, no Uruguai. Havia um consenso na volta da delegação a São Paulo de que o maior problema do time foi o festival de passes errados. O time uruguaio comprovou a sua fragilidade técnica e errou 63 passes. O Corinthians entrou no ritmo do adversário e deu 60 passes errados. Leia mais no Jornal da Tarde